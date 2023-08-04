Aydın'da maden ocağındaki iş kazasında kolu kopan işçi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir kömür madeni işletmesinde taşıyıcı banta kaptırdığı kolu kopan işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Ocaklı Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan Kudret Karadağ (49), kömürleri taşımak amacıyla kullanılan taşıyıcı banta kolunu kaptırdı.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği olayda Karadağ, kopan sol koluyla önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki özel bir mikrocerrahi hastanesine kaldırıldı.
Karadağ'nın, kolunun dikilmesi için ameliyata alındığı öğrenildi.