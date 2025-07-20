Aydın'da MHP'li isim partisinden istifa etti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Halil İbrahim Karaçam, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) istifa etti.

Karaçam, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Karaçam, şunları kaydetti:

"12 Temmuz Cumartesi günü saat 15.37’de bağlı bulunduğum siyasi parti üyeliği ve görevlerimden gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayım. Hayatımın geri kalan günlerini sade bir ülkücü olarak yaşamaya gayret edeceğim. Bu güne kadar beraber mücadele ettiğim tüm arkadaşlarıma diyorum ki şahıs olarak çok seviyorum. Hakkınızı helal ediniz. Benden yana helali hoş olsun. Siyaset dışı her türlü muhabbetimizin daim olması dileklerimle Allah’a emanet olunuz.

Partimin ülkemiz için hayati öneme sahip önergeleri reddetmesini kabul edemiyorum. Dün muhalefeti illet, zillet diye suçlarken bugün suçladıklarıyla beraber olmalarını doğru bulmuyorum. Dün suçladıkları kişilerle bugün beraber oluyorlar. Yarın bir gün DEM Parti ile beraber olabilir deselerdi biz de buna göre pozisyon alırdık. Bana ters geliyor."

"BUNU KABUL EDEMİYORUM"

Karaçam, "12 askerin zehirlenerek ölmesi hakkında araştırma komisyonu kurulsun önergesine partimiz ret oyu verdi. Bunu kabul edemiyorum. Bugüne kadar pek çok konuda verilen araştırma komisyonu önergelerine ret oyu verdiler. Devlet Bey’in bir bildiği vardır dedik ama boşunaymış" ifadelerini kullandı.

Partisinin fabrika ayarlarına dönmesi halinde geri dönebileceğini belirten Karaçam, “İl Başkanım Haluk Alıcık çok sevdiğim birisi, kişisel hukukumuz var. Mazinin hatrı var deyip sustum. Kişilerle problemim yok ama genel merkezin politikaları nedeniyle bu kararı üzülerek aldım” dedi.