Aydın'da midibüse çarpan elektrikli bisikletteki baba ve kızı yaralandı
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde midibüse çarpan elektrikli bisikletteki baba ve kızı yaralandı.
T.C. (53) idaresindeki 09 M 1719 plakalı midibüs, İstiklal Mahallesi, Aydın-Denizli kara yolunda yolcu almak için durdu.
Bu sırada H.H.H. (57) yönetimindeki elektrikli bisiklet, minibüse arkadan çarptı.
Devrilen elektrikli bisikletteki sürücü ve yolcu konumundaki kızı N.H. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.