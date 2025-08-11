Aydın'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
N.Y. yönetimindeki 09 AIE 596 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Selatin Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 20 B 4619 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına çıkarak durabildi.
Kazada sürücüler ile minibüsteki işçilerden 12'si yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.