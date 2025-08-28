Giriş / Abone Ol
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

  • 28.08.2025 00:55
  • Giriş: 28.08.2025 00:55
  • Güncelleme: 28.08.2025 00:59
Kaynak: AA
Aydın'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Tellidede Mahallesinde R.A. idaresindeki 09 M 0094 plakalı minibüs ile A.A.Ö. yönetimindeki 09 ARZ 849 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 10 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

