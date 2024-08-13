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Aydın'da motosiklet kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 13.08.2024 23:55
  • Giriş: 13.08.2024 23:55
  • Güncelleme: 14.08.2024 00:57
Kaynak: AA
Aydın'da motosiklet kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.T.K. idaresindeki 09 ALC 119 plakalı motosiklet, Yenicami Mahallesi’nde M.K. idaresindeki 09 AHP 338 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 09 AHP 338 plakalı motosiklette bulunan Ç.D. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ç.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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