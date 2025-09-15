Aydın'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Aydın'da uçuruma yuvarlanan öğrenci servisindeki 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki Atça Şehit Ufuk Demirkıran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsü, Uzunlar Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ve ile öğrenciler E.D, M.G, E.Ş., Ş.T.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.