Aydın'da okul servisi minibüsle çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu aynı araçtaki 5'i öğrenci olmak üzere 6 kişi yaralandı.

A.Ş. yönetimindeki 09 P 2557 plakalı, öğrencileri taşıyan minibüs, Yenikent Mahallesi kavşağında, E.Y,'nin kullandığı 09 AHP 591 plakalı minibüsle çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 5 öğrenci ile servis görevlisi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.