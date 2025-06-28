Aydın'da orman yangını

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Horozköy Mahallesi ile Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarında ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, Horozköy mevkisinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alanda etkili olurken, bölgeye çok sayıda orman işçisi, itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bir diğer yangın ise Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için karadan yoğun çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin her iki bölgede de yangınları kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.