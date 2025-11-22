Aydın'da orman yangını: Bir kişi gözaltında

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personelin müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bölgeye yakın bir bahçede temizlik amacıyla yakılan ateşin, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradığı tespit edildi. Bahçesinde ateşi yaktığı öne sürülen T.Ö.gün gözaltına alındı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.