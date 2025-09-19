Aydın'da orman yangını sürüyor: Elektrik kesintisi uygulandı

Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken mahalle halkı da yangın söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla müdahale ediyor.

Öte yandan bölgede elektrik kesintisi de yapıldığı ifade edildi.