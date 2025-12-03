Aydın'da ormana odun toplamaya giden kişi ölü bulundu
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde odun toplamak için ormanlık alana giden kişinin cansız bedeni bulundu.
Musakolu Mahallesi'nde dün odun toplamak için ormana giden Mehmet Akkuzu'dan (69) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, ormanlık alanda Akkuzu'nun cansız bedenini motosikletinin altında buldu.
Akkuzu'nun cesedi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.