Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

(AYDIN) - Aydın Nazilli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.10 sıralarında Nazilli ilçesi Pirlibey mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Alevleri gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, 20 arazöz ve 8 su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında, 2 hektarlık orman zarar gördüğü bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.