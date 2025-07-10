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Aydın'da ormanlık alanda yangın

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 10.07.2025 16:25
  • Giriş: 10.07.2025 16:25
  • Güncelleme: 10.07.2025 16:29
Kaynak: AA
Aydın'da ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: DHA-İHA

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'nda ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

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