Aydın'da otobüs şoförü, yolcusunu Heimlich manevrasıyla kurtardı

AYDIN (AA) - Aydın'da bir şoför, nefes alamayan yolcusunu Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait halk otobüsü şoförü Lütfi Şahin, nefes almakta güçlük çeken yolcusu Ali Ballıoğlu'nu fark edince aracını durdurdu.

Şahin, Heimlich manevrası uyguladığı yolcusunu kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Dün 102 hattında çalışıyordum. Bulvara gelince yolcumuzdan biri nefessiz kaldı. Burada benim yanıma geldi. Yanıma geldikten sonra ben bir şey olduğunu fark ettim zaten nefes alamıyordu kendisi. Hemen durdurup Heimlich manevrası yaparak kendisine müdahale ettim. Nefesini geriye getirdik. Mutlu olduk kendisi iyiydi. Hastaneye götürmeyi söyledim istemedi kendisi. Nefesi yerine gelince rahatladık." ifadelerini kullandı.

Ballıoğlu ise o anda ne olduğunu anlamadığını belirterek, "O anda horoz gibi ötüyorum, kedi gibi hırlıyorum. Şoföre işaret ettim o Heimlich manevrası denilen o manevrayı yaptı. İkinci defa bu sarı otobüs şoförleri beni ölümden kurtarıyor." dedi.