Aydın'da otobüs ve minibüs çarpıştı: 10 işçi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde servis otobüsü, işçileri taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada 10 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde servis hizmeti veren otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu 10 işçi yaralandı.
T.Ü. (56) idaresindeki servis otobüsü, Novada Kavşağı mevkisinde M.K'nın (54) kullandığı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki işçilerden 10'u yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.