Aydın'da otomobil bariyerlere çarptı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
İ.D. (60) idaresindeki 48 BK 365 otomobil, Milas-Söke kara yolunun Bafa Gölü yakınlarında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtaki Güllü D’nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.D. (30), ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.