Aydın'da otomobil, kaldırımdaki direğe çarptı: 2 ölü (2)

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden diğerinin de kimliği belli oldu

Üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzünün tanınmayacak durumda olan cansız bedenin 18 yaşındaki Atakan Özcan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Özcan'ı kimliği parmak izi incelemesi yapılarak tespit edildi. Özcan'ın aynı kazada ölen ve geçen temmuz ayında gittiği askerden dönen Ömer Bütün ile arkadaş oldukları belirlendi.

Kazanın iki arkadaşın gezmek için gittikleri Aydın'dan İncirliova'daki evlerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.