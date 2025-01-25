Aydın'da otomobil park halindeki araca çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Saliha Kirişçi'nin (24) kullandığı 54 DJ 525 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolunun 28. kilometresinde, sağ şeritte park halinde bulunan, Gökhan Soysal (40) idaresindeki 34 EVJ 858 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 54 DJ 525 plakalı otomobildeki Mustafa Aydın Doğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralan sürücüler Soysal ve Kirişçi ile otomobilde bulunan A.U.B.D. (13) ve M.C.D. (16), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kirişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.