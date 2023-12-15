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Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 23:45
  • Giriş: 15.12.2023 23:45
  • Güncelleme: 16.12.2023 00:42
Kaynak: AA
Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Aydın'dan Denizli'ye giden E.Ü. yönetimindeki 09 AEK 411 plakalı otomobil, Dallıca köprüsü mevkisinde, R.A. idaresindeki 09 AHR 527 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan testte alkollü olduğu tespit edilen E.Ü. karakola götürüldü.

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