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Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 08.06.2025 16:37
  • Giriş: 08.06.2025 16:37
  • Güncelleme: 08.06.2025 16:37
Kaynak: AA
Aydın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Yenidoğan Mahallesi'nde M.A.Ç. idaresindeki 48 AIR 874 plakalı otomobil, refüjden yolun karşına geçmeye çalışan Serkan Ayan'a (44) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ayan, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.A.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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