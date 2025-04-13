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Aydın'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.04.2025 01:42
  • Giriş: 13.04.2025 01:42
  • Güncelleme: 13.04.2025 01:43
Kaynak: AA
Aydın'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin işçi taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.Ö'nün kullandığı 35 DNZ 45 plakalı otomobil, Aydın Caddesi ile Tamer Sokak kesişiminde N.M. idaresindeki 09 P 2624 plakalı işçi minibüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaralanan otomobil sürücüsü H.Ö. ile minibüsteki S.G. ve G.A'yı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

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