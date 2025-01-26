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Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 13:13
  • Giriş: 26.01.2025 13:13
  • Güncelleme: 26.01.2025 13:13
Kaynak: AA
Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.M. yönetimindeki 09 KA 191 plakalı otomobil, Yazıdere Mahallesi'nde Mittat Bayan idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bayan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü M.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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