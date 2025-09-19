Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, sürücü yaralandı

Giriş / Abone Ol
  19.09.2025 12:17
  • Giriş: 19.09.2025 12:17
  • Güncelleme: 19.09.2025 12:17
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Albayrak Caddesi'nde, C.İ. yönetimindeki 35 KDL 38 plakalı otomobil ile A.S.A. idaresindeki 09 AKR 571 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki Musa Çelikyürek yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çelikyürek, yaşamını yitirdi.

