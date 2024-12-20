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Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.12.2024 12:16
  • Giriş: 20.12.2024 12:16
  • Güncelleme: 20.12.2024 12:16
Kaynak: AA
Aydın'da otomobille çarpışan motosikletteki 3 çocuk yaralandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde motosikletin otomobille çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün (18) idaresindeki otomobil, Ataköy Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki M.K. (11), N.K. (16) ve R.G. (15) yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.K. ve R.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

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