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Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 09:51
  • Giriş: 27.10.2024 09:51
  • Güncelleme: 27.10.2024 09:51
Kaynak: AA
Aydın'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, T.G. (27) idaresindeki 09 KR 926 plakalı otomobil ile A.Y'nin (77) kullandığı 20 EY 005 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada T.G. ile otomobilde bulunan M.C. (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan T.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

A.Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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