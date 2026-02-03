Aydın'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Giriş / Abone Ol
AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesine park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seyit Aydoğdu'nun (24) kullandığı plakasız motosiklet, Tekeler Mahallesi'nde Ş.Ç.'ye ait park halindeki 09 AFN 009 plakalı kamyona çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı Karpuzlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sahibi ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet amirliğine götürüldü.

