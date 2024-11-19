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Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 23:35
  • Giriş: 19.11.2024 23:35
  • Güncelleme: 19.11.2024 23:35
Kaynak: AA
Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.O. idaresindeki pikap ile Sezer Azman yönetimindeki plakasız motosiklet, Ortaklar Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Azman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Azman'ın cesedi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Jandarma ekipleri, pikap sürücüsü M.O'yu gözaltına aldı.

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