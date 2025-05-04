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Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 13:49
  • Giriş: 04.05.2025 13:49
  • Güncelleme: 04.05.2025 13:50
Kaynak: AA
Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Nuri Kayık (36) idaresindeki 09 APZ 046 plakalı motosiklet, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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