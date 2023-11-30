Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Germencik ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Germencik'te dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak nedeniyle Neşetiye ve İstasyon mahallelerindeki bazı evleri su bastı. Tarım alanları sağanakta zarar gördü.

Yollarda suların birikmesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak, demir yolunda da hasara neden oldu. İzmir-Denizli seferlerinde aksama yaşandı. Yapılan çalışmanın ardından seferler normale döndü.

Naipli ve Moralı çaylarının taşması nedeniyle DSİ'ye bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı.