Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ve Bozdoğan ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Bozdoğan ilçesi Hisar Mahallesi Değirmen Sokak'ta S.A'ya ait evin bahçe duvarı, sağanağın ardından toprak kayması sonucu yıkıldı.

Haber verilmesiyle bölgeye Bozdoğan Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak temizlik ve inceleme çalışması yaptı.

Söke Sanayi Sitesi'nde de fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Aydın-Söke kara yolu Sazlı mevkisinde dağdan akan çamurlu suların yola ulaşmasıyla trafikte aksama yaşandı.

Dağdan akan suyun görüntüsü şelaleyi andırdı.