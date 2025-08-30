Aydın'da şap hastalığı karantinası: Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı

Aydın'da şap hastalığına rastlanması üzerine dün karantinaya alınan Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi için yapılan ihbar üzerine bölgeye giden veteriner hekimler, yaptıkları incelemede büyükbaşlarda şap hastalığı tespit etti.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan kararla dün mahalledeki hayvanlar karantinaya alındı.

Tekeler Mahallesi'nde aşılama çalışmaları başlatılırken, bölgeye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı.

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, karantinanın son hasta hayvanın iyileşmesinden itibaren 30 gün boyunca devam edeceği bildirildi.