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Aydın'da şarampole devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 13:42
  • Giriş: 21.07.2025 13:42
  • Güncelleme: 21.07.2025 13:42
Kaynak: AA
Aydın'da şarampole devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde cipin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Z. (50) idaresindeki 09 ALU 068 plakalı cip, Terziler Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki N.S. (60) ve E.Z. (4) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan N.S. ve E.Z'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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