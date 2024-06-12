Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
B.T. idaresindeki 09 L 3864 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü B.T. ile araçtaki Ç.T. ve E.T. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından karşı şeritte 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Zincirleme kaza araçlarda hasara yol açtı.