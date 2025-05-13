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Aydın'da servis minibüsünün çarptığı işçi öldü

Ajans Haberleri
  • 13.05.2025 17:28
  • Giriş: 13.05.2025 17:28
  • Güncelleme: 13.05.2025 17:29
Kaynak: AA
Aydın'da servis minibüsünün çarptığı işçi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, minibüsün çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Dalama Mahallesi'nde, otoyol yapımında çalışan işçileri almaya gelen H.İ.D. (52) idaresindeki 09 APH 348 plakalı servis minibüsü, geri manevra yaptığı sırada işçilerden Naki Yılmaz'a (60) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

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