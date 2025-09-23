Aydın'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yangında kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen 28 yolcu ise başka bir araçla gidecekleri yere gönderildi.

Aydın’dan Denizli yönüne giden 35 PK 956 plakalı yolcu otobüsü, bugün saat 09.00 sıralarında Köşk ilçesi yakınlarına geldiğinde yangın çıktı. Otobüsün motor bölümünden yükselen alevler, kısa sürede yayıldı. Şoförün durdurduğu otobüsteki 28 yolcu tahliye edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, otobüsü saran alevler itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikada söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

