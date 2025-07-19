Aydın'da sıcak hava bunaltıyor

AYDIN (AA) - Aydın'da sıcak hava dolayısıyla kent merkezinde sakinlik gözlenirken Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte normal zamanda yoğun olan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Dışarı çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan dolayı parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk gözlendi.

Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar Kadınlar Denizi ve Kuştur plajları başta olmak üzere ilçedeki sahillere akın etti.

Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda da yoğunluk oluştu.