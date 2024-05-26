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Aydın'da silahla yaralanan leylek tedavi altına alındı

Ajans Haberleri
  • 26.05.2024 10:07
  • Giriş: 26.05.2024 10:07
  • Güncelleme: 26.05.2024 10:07
Kaynak: AA
Aydın'da silahla yaralanan leylek tedavi altına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tüfek saçmaları isabet eden leyleğin bir kanadı ampute edildi.

Yeni Mahalle'de demir yolu kenarında bir leyleğin uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği'ne bildirdi.

Bölgeye gelen dernek üyeleri, kanadından yaralı leyleği veterinere götürdü. Leyleğin kanadı, isabet eden tüfek saçmaları nedeniyle ampute edildi.

Leylek, tedavisinin ardından Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne gönderilecek.

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