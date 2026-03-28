Aydın'da şüpheli kadın ölümü: Baş infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
Aydın'da haber alınamayan Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda baş infaz koruma memuru olarak görev yapan Hayal Alkış isimli kadın, yaşadığı evde ölü bulundu. Alkış'ın vücudunda darp izlerine rastlanırken aynı kurumda görev yapan S.V. isimli erkek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KURUMDAKİ BİR ERKEK GÖZALTINDA
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan S.V, gözaltına alındı.