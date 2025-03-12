Aydın'da şüpheli kadın ölümü: Meltem Menteşeli başından silahla vurulmuş halde bulundu
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 33 yaşındaki Meltem Menteşeli, evli olduğu erkeğe ait otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde 13 boş kovan tespit edilirken, jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA-İHA
Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Hisar Mahallesi'nde, 33 yaşındaki Meltem Menteşeli başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kale mevkiinde meydana geldi. Bir otomobilin yanında hareketsiz yatan kadını gören mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, evli olduğu erkeğe ait otomobilin yanında bulunan Menteşeli’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Menteşeli’nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.