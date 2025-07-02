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Aydın'da tarım alanı ve makilikte çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Çine ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Güncel
  • 02.07.2025 14:16
  • Giriş: 02.07.2025 14:16
  • Güncelleme: 02.07.2025 17:24
Kaynak: AA
Aydın'da tarım alanı ve makilikte çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: İHA

Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırksakallar Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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