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Aydın'da tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 13.06.2025 11:40
  • Giriş: 13.06.2025 11:40
  • Güncelleme: 13.06.2025 11:40
Kaynak: AA
Aydın'da tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde tarlada tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Sınırteke Mahallesi'ndeki tarlada, Şenol Göktaş (63) ve yeğeni O.K. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, Göktaş'ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli O.K, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

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