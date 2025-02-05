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Aydın'da tır şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.02.2025 20:51
  • Giriş: 05.02.2025 20:51
  • Güncelleme: 05.02.2025 20:51
Kaynak: AA
Aydın'da tır şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.

Bahattin Sönmez'in kullandığı 34 E 4138 plakalı tır, Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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