Aydın'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sedat Çubukçu idaresindeki 09 ALM 777 motosiklet, Aydın-Denizli kara yolunun Hasmahal mevkisinde K.C. yönetimindeki 41 KM 160 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosikletin sürücüsü Çubukçu ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Çubukçu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.