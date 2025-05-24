Aydın'da toprak kaydı; kepçe operatörü öldü

Mert CONA/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, çalışırken kayan toprağın altında kalan kepçe operatörü Halil Koyuncu (38), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Dalama Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. Kepçe operatörü Halil Koyuncu, H.Y.'ye (34) ait arazide çalışma yaparken toprak kaydı. Koyuncu, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak toprak altından çıkarılıp Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, H.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. (DHA)

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