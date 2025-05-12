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Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 12.05.2025 14:09
  • Giriş: 12.05.2025 14:09
  • Güncelleme: 12.05.2025 14:09
Kaynak: AA
Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Erdal Öztürk (51) idaresindeki 09 PC 865 plakalı traktör, Güneyyaka Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri traktörde bulunan sürücünün annesi Feriştah Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken ölen kadının cenazesi incelemelerin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne ve oğlunun tarlaya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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