Aydın'da tur minibüsü devrildi: 23 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde tur minibüsü Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Aydın’da İzmir’deki festivale giderken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tur minibüsünün devrilmesi sonudu 23 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Didim ilçesinden İzmir’in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali’ne giden yolcuları taşıyan N.Ç. idaresindeki tur minibüsü, Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.