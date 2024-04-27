Aydın'da uçuruma yuvarlanan minibüsün ehliyetsiz sürücüsü öldü
Aydın’ın Köşk ilçesinde uçuruma devrilen minibüsün ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Güngör Doruk Özer (15) idaresindeki 09 AAP 977 plakalı minibüs, Başçayır Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Güngör T. ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.