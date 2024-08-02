Aydın'da uğradığı çekiçli saldırıda yaralanan kadın hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uğradığı çekiçli saldırıda yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 17 gündür tedavi gören Nakşiye Duran (60), bugün hayatını kaybetti.
Duran'ın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.
OLAY
16 Temmuz'da Kardeşköy Mahallesi'nde televizyon tamircisi M.G. (46), aralarında Nakşiye Duran'ın da bulunduğu eşi H.D. (65), kızı H.G.(37) ve torunu B.G'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden çekiçle yaralamıştı.
Gözaltına alınan şüpheli M.G. (46) "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.G'nin, eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne sürdüğü öğrenilmişti.