Aydın'da üniversite öğrencisi bir kadın, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi kadın, erkek arkadaşının evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi. Büşra Cin, dün erkek arkadaşının Özcan K'nin evine gitti.

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K, polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.

Özcan K. ifadesi alınmak üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tabancanın Özcan K'ye ait olduğu belirtildi.

Cin'in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.